COVID-19 sürecinde misafirler için her türlü önlemin alındığı turizm merkezi Muğla'da, tesislerde tedbirlerden taviz verilmiyor.

Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girmeleri, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Uçakla 28 Nisan'da Muğla'ya gelen 350 kişilik Ukraynalı ilk turist kafilesi, yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek.

"Burada kendimizi güvende hissediyoruz"

Ukraynalı turistlerden Tatyana Skrayvien, çok sevdikleri Muğla'yı daha önce de tatil için birkaç kez ziyaret ettiklerini söyledi:

"Özellikle Marmaris'e hayranım. Her tatilimi Muğla'da geçiyorum ve çok seviyorum. Sadece açık olan bir destinasyon olduğu için değil, bölgeyi çok sevdiğimiz için tatile buraya geldik. Burada önlemler de çok iyi, kendimizi güvende hissediyoruz. Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayranız"

"160 bin civarında Ukraynalı yolcu Dalaman'a gelecek"

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz ise her sene kente gelen turistlerin büyük çoğunluğunun İngiltere, Rusya ve Ukrayna'dan olduğunu söyledi ve ekledi:

"17 Mayıs'a kadar yaklaşık 8 bin 500 Ukraynalı turisti bölgemize bekliyoruz. Şu anki ön rezervasyonlara göre sezon boyunca yaklaşık 160 bin civarında Ukraynalı yolcu Dalaman'a gelecek. Bu sayılar artacak, buna eminiz. 17 Mayıs'tan sonra İngiltere uçuşlarımız başlayacak. Elimizdeki planlamaya göre İngiltere ilk adımlarını atacak"