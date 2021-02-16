Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, günlük 592 uçuşla Avrupa zirvesinde
Türk Hava Yolları (THY), 8-14 Şubat arasında günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 8-14 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY, günlük ortalama 592 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 383 günlük uçuşla Air France takip etti.
Pegasus Havayolları ise günlük 263 uçuşla listede 3. sırada yer aldı.
Etiketler: THY
Sıradaki Haber
Ocak'ta 18 ülkeye 1,8 milyon dolarlık bal ihraç edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz