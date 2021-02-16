Popülerliği giderek artan kripto para birimlerine müjdeli bir haber de Visa‘dan geldi. Dünyaca ünlü ödeme devi, kripto paraları ödeme ağına katmak için çalıştığını açıkladı.

Visa yetkilileri, “Stratejimiz, kullanıcıların yerel yasalara aykırı olmadığı ülkelerde Visa kimlik bilgilerini kullanarak bu para birimlerini satın almalarını sağlamak için kripto cüzdanları ve kripto borsalarıyla etkileşimde bulunmaktır" dedi.

Şirket, müşterilerinin dijital varlıkları satın almasına, depolamasına ve satmasına olanak tanıyan ortaklıklar da kurdu.

En büyük rakibini takip ediyor

Visa’nın en büyük rakibi Mastercard müşterilerinin belirli kripto para birimleriyle ödeme yapmalarına izin vereceğini duyurmuştu.

Visa şu anda 35 farklı kripto para cüzdanı ve platformu ile ortaklık yapıyor.

Visa yetkilileri geçtiğimiz ay “Belirli bir dijital para birimi tanınmış bir değişim aracı haline geldiği ölçüde, onu bugün halihazırda 160’tan fazla para birimini destekleyen ağımıza eklemememiz için hiçbir neden yok” açıklamasını yapmıştı.