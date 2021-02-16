Sayıları Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı açıkladı. 2021’in ocak ayında Kazakistan’a 877 etnik Kazak’ın göç etti. Bunların yüzde 65,9’u Özbekistan’dan, yüzde 19,3’ü Çin’den, yüzde 6,3’ü Türkmenistan’dan, yüzde 4,2’si Moğolistan’dan ve yüzde 4,3’ün ise diğer ülkelerden geldi.

2020’de kabul edilen yeni yasa çerçevesinde, ülkeye göç eden etnik Kazaklara oturma izni ile birlikte ülke vatandaşlığına eşzamanlı olarak başvurma imkanı sağlanmıştı.

"Nurlu göç" programı

Kazakistan’a geçen yıl 10 binden fazla Kazak’ın göç etmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından demografik sorunlarla karşı karşıya kalan Kazakistan hükümeti, "Nurlu göç" programıyla tarihi vatanına dönmek isteyen Kazakları teşvik ediyor.

Halihazırda 40'tan fazla ülkede, yaklaşık 5 milyona yakın Kazak'ın yaşadığı, bunların çoğunluğunun 1920-1930'larda Sovyetler döneminde siyasi baskı ve yoksulluk nedeniyle gidenlerin nesli olduğu biliniyor.