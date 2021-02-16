Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da polise saldırı: 7 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.
Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, Almar'ın merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı.
Yuriş, saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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