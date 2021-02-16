Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ocak ayında ihraç edilen 465 ton bal ihracatından 1 milyon 864 bin 750 dolar gelir elde edildi.

18 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta ilk sırada 771 bin 390 dolarla Almanya yer aldı. Almanya’yı 551 bin 409 dolarlık satışla ABD ve 120 bin 541 dolarlık satışla Kuveyt takip etti.

Doğu Karadeniz’den yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artarak 216 bin 422 dolara yükseldi.

Bal ihracatı salgın döneminde de arttı

Bal ihracatının salgın döneminde artarak devam ettiğini açıklayan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ülkelerde doğal ürün tüketiminin arttığını söyledi.

Ürünlerin, ülke ve marka imajını ön planda tutacak şekilde oluşturulması ile üreticinin yüksek katma değer elde edebileceği düşünülüyor.