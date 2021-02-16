Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları karışık bir seyirle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 artışla 419,96 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 14.103 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.772 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 5.789 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 8.192 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 azalarak 23.574 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,07 artışla 1,2143 seviyesinden işlem görüyor.
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