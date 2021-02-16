Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda başta koronavirüs (Covid-19) olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak.

Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda önlemlerin esnetilmesine ya da aynen devam ettirilmesine karar verilecek.

Tedbirler esnetilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın yönetiminde yeni bir döneme geçildiğini açıklamıştı. "Yerinde Karar Dönemi" ile bundan önce, Türkiye geneli için alınan ya da kaldırılan kısıtlama kararları, artık illere göre değişebilecek. Bununla birlikte, kısıtlama ya da bazı tedbirlerin esnetilmesi gündemde.

Talepler gözden geçirilecek

Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

Yeme içme sektöründe açılma beklentisi

Restoran ve lokantalar aylardır paket servis ve gel-al dışında hizmet veremiyor. Vakalar azalınca restoranların yeniden açılması gündeme geldi.

Yeme içme sektöründe, yarınki Kabine toplantısı sonrası esneklik sağlanması beklentisi oluştu. Toplantıdan bu yönde bir karar çıkarsa, restoran ve lokantalar belli kurallar çerçevesinde kapılarını yeniden açabilecek. Bu işletmeler Türk Standartları Enstitüsünce de denetlenecek.