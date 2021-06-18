THY, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışı uçuşlardaki ikram hizmetini durdurmuştu.

Dünya genelinde aşılama oranının artışa geçmesi ve ülkelerde hayatın normale dönmeye başlaması sonrası Türk Hava Yolları da, bugünden itibaren ikram hizmetini yeniden başlatma kararı aldı.

Uçakta ikramları özlediniz değil mi?



Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.



Konfor ve emniyet ile — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) June 17, 2021

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Uçakta ikramları özlediniz değil mi? Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz. Konfor ve emniyet ile.."