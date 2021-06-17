Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2014 yılından itibaren engellilere verilen hibe desteği verilerini paylaştı.

Bilgin, 3 bin 90 engellinin destekten yararlanarak kendi işini kurduğunu ve bu kapsamda 143 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

Bakan Bilgin, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen ceza geliriyle, bu yıl toplam 352 projeye 19,7 milyon lira desteğin daha sağlanacağını belirterek, "Bu desteğin yaklaşık 16 ,6 milyon lirası engelliler için kullanılacak" dedi.

Eski hükümlülere 72 milyon lira hibe

Bakan Bilgin, kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere de 72 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıkladı. Bu destekten faydalanan 2 bin 168 eski hükümlü kendi işini kurdu.