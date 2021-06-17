Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, eski hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için İŞKUR tarafından 2014'ten bu yana 2 bin 168 projeye 72 milyon lira tutarında destek verildiğini belirtti.

Bilgin, 352 projeye 19,7 milyon lira daha destek sağlanacağını, bu desteğin 3,1 milyon lirasının eski hükümlüler için ayrıldığını söyledi.

Destekle eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına, işe ve iş yerine uyumlarının sağlanmasına ve mesleki eğitime yönelik projeler finanse ediliyor.