Rusya'dan gelen heyet Türkiye'deki güvenli turizm tedbirlerini yerinde inceledi. Önce havalimanını gezdiler, alınan tedbirleri gözlemlediler.Ardından güvenli turizm sertifikası alan otellere geçtiler.

Heyete Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetilileri de eşlik etti.

Heyet incelemenin ardından rapor hazırlayacak.

Rapora göre Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması konusunda karar verilecek.

"En çok turist tedariki Rus pazarından"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başaknı Ülkay Atmaca, "En çok turist tedariki yaptığımız ve yegane pazarımız Rus pazarı. Rusya'nın açılması demek Türkiye'deki özellikle Antalya'daki Türkiye'de daha doğrusu turizm hareketinin çok hızlı şekilde yayılması demek" dedi.

Öte yandan Fransa seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.

"Uçuş yasağının kaldırılması iki ülke için de pozitif olur"

Ülkay Atmaca, "Geçen hafta Almanya listeyi değiştirdi. Bugün Fransa değiştirdi. Rusya da pazartesi uçuş yasağını kaldırırsa hem Antalya için hem Türkiye için çok pozitif bir gelişme olur" diye konuştu.

Türkiye her gün aşılamada rekor kırarak koronavirüsle mücadeledeki başarısını sürdürüyor.

Bu durum ülkelerin aldığı seyahat kısıtlaması kararlarına da yansıyor.

Haber: Onur Altan

Kamera: Ufuk Ulusoy

