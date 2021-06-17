Adana'nın coğrafi işaret tescilli karpuzu, yurt içindeki tüketiminin yanı sıra ihraç edildiği 8 ülkede de ağızları tatlandırıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen Adana karpuzunda hasat sürüyor.

Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen Adana karpuzu yurt içinde satışının yanı sıra, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek olmak üzere 8 ülkeye ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte bu yıl karpuz ekiminin yaklaşık 110 bin dekarda gerçekleştiğini söyledi.

Dekara 3-10 ton verim alındığını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Erkenci karpuzlarda rekoltemiz biraz daha düşük oluyor. Hasadın ortalarına ve sonlarına doğru üretimimiz dekara 5-10 ton. İlk hasatta karpuz fiyatları 3,50-4 lira arasında seyrederken, tüketim azlığından dolayı fiyat 35-55 kuruşa düştü. Bu üreticinin maliyetlerini tam karşılayamamakta. Bunun ana sebeplerinden birisi Orta Anadolu ve İstanbul'da havanın serin gitmesi ve tüketimin az olması. Aynı zamanda pandeminin neden olduğu otellerin ve toplu tüketim yerlerinin açık olmamasından karpuz tüketimi az olmakta."