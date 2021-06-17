Para Politikası Kurulu, yılın altıncı faiz kararı için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanıyor.

Yüzde 19'da sabit tutulmuştu

Kurul bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemişti. Bu toplantıda da yüzde 19 olan politika faizini değiştirmesi beklenmiyor.

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

Para Politikası Kurulu faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.