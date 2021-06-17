Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,64 seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki toplantısında politika faizi ve varlık alım programında değişikliğe gidilmezken, karar metni, üyelerin tahminleri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları beklentilerden "şahin" olarak değerlendirildi.

Fed'in enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi ile 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısındaki yükseliş, doların, emtia ve diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmesini beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle dün güne 8,55 seviyelerinden başlayan ve 8,4964'e kadar gerileyen dolar/TL, Fed toplantısının ardından uluslararası piyasalarda yükselişe geçerek günü yüzde 0,6 artışla 8,6071'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün de yükselişini sürdürürken, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,6355'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,4 artışla 10,3690'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 12,0870'den satılıyor.

Dolar endeksi, dün Fed açıklamaları öncesi bulunduğu 90,5 seviyelerinden hızla yükselerek günü 91,1'den tamamlarken, bugün de 91,5 dolaylarında hareket ediyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin artık Fed'in beklenti ve açıklamalarında da yer bulduğuna işaret ederek, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını vurguladı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 91 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 91,7'nin ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

17 Haziran güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: