Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları (THY), 11-17 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 590 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini korudu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL,) 11-17 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 590 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 373 günlük uçuşla Air France takip etti.
Pegasus Havayolları ise günlük 255 uçuşla listede 4. sırada yer aldı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çılgın Türkler! Avrupa hava sahasında yapılan sefer sayısında açık ara öndeyiz" açıklamasında bulundu.
Çılgın Türkler! ????????— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) February 18, 2021
Avrupa hava sahasında yapılan sefer sayısında açık ara öndeyiz. https://t.co/kiA03JbDRx pic.twitter.com/iKiuCrgQSU
Etiketler: THY
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