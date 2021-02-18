Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap, Türkiye'de özel sektörün arama ve keşif çalışmalarına dahil olmasıyla jeotermal kaynak potansiyelinin artış gösterdiğini söyledi.

2020 sonunda 1613 megavata ulaştı

Ali Kındap, jeotermal enerjinin gelişmeye ve yeniliklere açık bir sektör olduğunu anlatarak, sektördeki yatırımcıların yenilikleri başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Jeotermal enerjide başlangıçta 15 megavat olan kurulu gücün 2020 sonu itibarıyla 1613 megavata ulaştığına dikkat çeken Kındap, "Jeotermal enerjideki bu gelişme küresel arenada 'Türk mucizesi' olarak adlandırılıyor. Çalışmalar, jeotermalin elektrik üretim potansiyelinin 5 bin megavat, termal kapasitesinin ise 60 bin megavat seviyesinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Jeotermal enerji her alanda uygulanmaya başladı

Jeotermal enerji kaynağının entegre kullanım alanlarıyla yaygınlaşmasının Türkiye'nin ekonomisine değer katacağını belirten Kındap, şöyle konuştu:

"Jeotermal enerjinin entegre kullanımının da devreye girmesiyle son yıllarda elektrik üretimi dışında şehir ısıtması, sera ısıtması, balıkçılık, jeotermal madencilik, özellikle batarya ham maddesi olarak kullanılan lityum üretimi, termal turizm, sağlık turizmi, sebze ve meyve kurutma gibi farklı alanlarda çok fazla uygulama yaygınlaşmaya başladı. Bu alanlara jeotermalin kazandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve ihtiyaç duyulan desteğin sağlanması için dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Jeotermal enerjiyle milyonlarca konut ısıtılabilir, yüz binlerce dekar modern serada tarımsal üretim artırılabilir ve bu sayede istihdama katkı sağlanabilir."