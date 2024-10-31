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Ekonomi
AA 31.10.2024 11:02

THY APEX'ten üç ödül birden aldı

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından verilen, "World Class", "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ve "FTE Pioneer" ödüllerine layık görüldü.

THY APEX'ten üç ödül birden aldı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket, sektör profesyonelleri tarafından yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda emniyet ve sağlık, misafir deneyimi ve sürdürülebilirlik olmak üzere üç kategorideki performansa göre değerlendirilen "World Class" ödülüne üst üste dördüncü kez sahip oldu.

THY, dünyada bu prestijli ödüle sahip olan 10 hava yolu arasındaki yerini de korudu.

Kaliforniya'da gerçekleşen APEX/IFSA Global Expo fuarında düzenlenen törende "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ödülüne de layık görülen THY, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konularında mükemmelliğe olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.

Bu ödüllere ek olarak şirket, APEX ailesinin bir parçası olan Future Travel Experience'dan "FTE Pioneer" ödülünü de aldı.

İnovasyonun sınırlarını zorlayan, müşteri deneyimini geliştiren ve hava taşımacılığı endüstrisinin ilerlemesinde önemli rol oynayan dünya çapındaki altı şirkete verilen FTE Global Airline Pioneer Ödülleri'nin töreni, Los Angeles'ta gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin ödüle layık görülmesinden gurur duyduklarını belirterek, "Bu başarılar için THY ailesine ve hizmetlerine güvenen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu üç başarı, yolcu deneyimini geliştirme, inovasyonu teşvik etme ve misafirlerimize dünya standartlarında uçuş deneyimi sunma performansımızın kalitesini bir kez daha tescillerken, operasyonlarımıza sürdürülebilir uygulamaları entegre etme konusundaki özverimizi de vurguluyor" ifadelerini kullandı.

THY APEX'ten üç ödül birden aldı

"THY eşsiz hava yolculuğunun standartlarını yükseltmeye devam ediyor"

APEX Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader, THY'nin her yıl APEX World Class takdirini kazanarak lüks seyahatte sürekli olarak çıta yükselttiğini belirterek, "Eşsiz küresel ağı, dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini temsil eden bir yolcu deneyimi ile birleşince mükemmellik daha üst seviyelere çıkıyor. 2024'te geliştirilmiş mahremiyet, daha geniş oturma alanları ve zarif tasarım detayları sunan yeni Crystal Business Class süitini tanıtan Türk Hava Yolları, YATES+ tarafından sunulan APEX World Class ödüllerinin özünü gerçek anlamda yansıtarak, eşsiz hava yolculuğunun standartlarını yükseltmeye devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

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