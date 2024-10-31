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Ekonomi
TRT Haber 31.10.2024 10:47

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini vurgulayarak, "Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hane halkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenflasyon süreci ve uygulanan programla enflasyon beklentilerinde her kesimde iyileşme yaşandığını vurguladı.

Şimşek, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan gerilediğini ifade etti.

Paylaşımına, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" notunu düştü.

 

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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