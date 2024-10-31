Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Sektörel Enflasyon Beklentileri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dezenflasyon süreci ve uygulanan programla enflasyon beklentilerinde her kesimde iyileşme yaşandığını vurguladı.

Şimşek, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan gerilediğini ifade etti.

Paylaşımına, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" notunu düştü.