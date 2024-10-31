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Ekonomi
TRT Haber 31.10.2024 10:20

Bakan Ersoy: Turizmde yıl sonu hedefimiz 61 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmde yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz. 9 ayda 46,9 milyar dolar turizm geliri elde ettik" dedi.

Bakan Ersoy: Turizmde yıl sonu hedefimiz 61 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı.

Temmuz ayında ziyaretçi sayısında Avrupa Şampiyonasına rağmen yüzde 1,2'lik bir artış oldu. Ağustos ayında Paris Olimpiyatları olmasına rağmen toparlanma başladı. Yüzde 2,7'lik bir artış gerçekleşti. Eylül ayında ise normalleşme sürecine girildi. Yüzde 6,2'lik bir artışla kapadık.

Ekim ayı verileri TÜİK tarafından kasım sonu açıklanacak ama havalimanlarından gelen verilere göre tahminen yüzde 10 veya üzerinde bir artışla kapatacağız gibi gösteriyor.

Kasım ve aralık ayı rezervasyonlarına baktığımızda onun da geçen senenin çok üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz. İnşallah bütün bu gelişmelerin ışığında yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak yukarı yönlü revize ediyoruz. 

Üçüncü çeyrekte 23,2 milyar dolar gelir elde etmişiz. Bu, şu ana kadar bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Turizm
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