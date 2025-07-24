Temmuz ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda

Para Politikası Kurulu; Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Banka, Haziran ayındaki son toplantısında faiz oranını değiştirmedi. Politika faizini yüzde 46'da sabit bıraktı.

Beklentiler bu ayki toplantıda politika faizinde indirim gerçekleşeceği yönünde.

Ekonomistlerin ve piyasa katılımcılarının ortalama beklentisi 250 baz puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor.

Faiz kararının yanında karar metninde yer alacak mesajlar da odakta. Enflasyon gelişmelerine ilişkin değerlendirmeler yakından izlenecek. Para politikası duruşuna ilişkin mesajlarda ise gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak.