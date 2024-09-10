Az Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 10.09.2024 10:05

Temmuz ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 12,8 yükseldi.

Temmuz ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1 azaldı.

İhracat miktar endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,5 arttı, yakıtlarda yüzde 4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 3,1 arttı

İthalat birim değer endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 arttı, yakıtlarda yüzde 10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.

İthalat miktar endeksi temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5 azaldı, yakıtlarda yüzde 4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; Haziranda 153,4 iken 2024 Temmuz ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 150,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 141,6 iken 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 4,1 oranında artarak 147,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; Haziranda 121,9 iken 2024 Temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 117,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 143,1 iken 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 13,2 oranında azalarak 124,2 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı temmuzda 90,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan azalarak, 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 oldu.

ETİKETLER
İhracat İthalat TÜİK
Sıradaki Haber
Sanayi üretim endeksi açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Borsa güne yükselişle başladı
10:43
Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
10:36
ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü
10:34
Kuzey Kore, nükleer silah kapasitesini artırmayı hedefliyor
10:35
Katil İsrail'in Gazze'de seyyar satıcının etrafındakilere yönelik saldırısında 5 Filistinli öldü
10:33
Şehidin adı dün doğan oğluna verildi
Yosun istilasındaki Seyhan Nehri temizleniyor
Yosun istilasındaki Seyhan Nehri temizleniyor
FOTO FOKUS
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ