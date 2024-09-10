Az Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 10.09.2024 10:02

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,9 azalış gösterdi.

Sanayi üretim endeksi açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.

ETİKETLER
Sanayi Üretimi TÜİK
Sıradaki Haber
İşsizlik rakamları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Borsa güne yükselişle başladı
10:43
Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
10:36
ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü
10:34
Kuzey Kore, nükleer silah kapasitesini artırmayı hedefliyor
10:35
Katil İsrail'in Gazze'de seyyar satıcının etrafındakilere yönelik saldırısında 5 Filistinli öldü
10:33
Şehidin adı dün doğan oğluna verildi
Yosun istilasındaki Seyhan Nehri temizleniyor
Yosun istilasındaki Seyhan Nehri temizleniyor
FOTO FOKUS
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
Ayşenur Eygi'yi şehit eden soykırımcı İsrail askeri sevinç çığlıkları attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ