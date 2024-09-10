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Ekonomi
TRT Haber 10.09.2024 09:03

Bakan Bolat: İhracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin ağustosta 51,3'e yükseldiğini belirterek, "Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve iş dünyamız ile birlikte attığımız adımlar sayesinde ihracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat: İhracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin 8 ay üst üste eşik değerin üzerinde olduğunu vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Endeks, ağustos ayında 51,3'e yükseldi. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve iş dünyamız ile birlikte attığımız adımlar sayesinde ihracat iklimimiz güçlenmeye devam ediyor.

Ana ihracat pazarlarındaki ekonomik faaliyetlerini güçlendirerek sürdüren imalatçılarımıza, tarımcılarımıza, ihracatçılarımıza, hizmetler tedarikçilerimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz tam olacaktır.

İhracatımızda yaşanan artış ve ortaya koyduğumuz hedefler, Türkiye'nin küresel alandaki hedefleriyle de uyumlu şekilde güçlenerek sürmektedir. Bu vesileyle tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum."

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İhracat Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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