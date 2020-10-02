Haber Giriş: Kaynak: AA
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında yeni çağrılara çıkılacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yıl sonuna kadar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programının mobilite, kimya ve tıbbi cihaz çağrılarına çıkacağız" dedi.
Varank, "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında kurduğumuz 100 milyon liralık fonla erken aşama girişimleri destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 15:36
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