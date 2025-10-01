Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 01.10.2025 10:45

TEİAŞ'tan 1,1 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira kapasite ödemesi yapacak.

TEİAŞ'tan 1,1 milyar liralık kapasite mekanizması desteği
[Fotograf: AA]

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale ağustos ayı için 1 milyar 142 milyon 262 bin 417 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 112 milyon 932 bin 599 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 81 milyon 801 bin 567 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.​​​​​​​

ETİKETLER
Elektrik Hidroelektrik Santralleri
