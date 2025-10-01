Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemine ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi, ağustos geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 artışla 3,4 milyon ton oldu. Ocak-ağustos döneminde de üretim, yüzde 0,2 yükselişle 24,9 milyon tona çıktı.

Nihai mamul tüketimi de ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,5 artışla 3,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın 8 ayında da nihai mamul tüketimi yüzde 3,2 yükselişle 25,7 milyon tona ulaştı.

Çelik ürünleri ihracatı

Çelik ürünleri ihracatı, ağustosta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 6,8 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden 1,2 düşüşle 831,2 milyon dolar oldu.

Ocak-ağustos döneminde çelik ürünleri ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 12,8 artarak 10 milyon tona, değer yönünden de yüzde 4,4 artışla 6,8 milyar dolara yükseldi.

Çelik ürünleri ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 18,6 artışla 1,6 milyon tona, değer yönünden de yüzde 2,9 artarak 1,1 milyar dolara çıktı.

Ocak-ağustos döneminde çelik ürünleri ithalatı, 2024 yılının aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 17,9 artışla 12,6 milyon ton, değer yönünden de yüzde 3,6 yükselişle 8,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ağustos 2024 döneminde yüzde 76,4 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 77'ye yükseldi.

İthalattaki artışa dikkat çekildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Çin, Rusya ve Hindistan'dan yapılan ithalattaki artışlara dikkati çekerek, "Toplam ithalatın büyük ölçüde Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında gerçekleştiği görüldü. Sektörde ocak-ağustos dönemindeki 12,6 milyon tonluk çelik ürünleri ithalatının yüzde 59'u ve 5,6 milyon tonluk yarı ürün ithalatının yüzde 75,7'si DİR kapsamında gerçekleştirildi. Ülkelere göre sınıflandırıldığında da Rusya'dan gerçekleştirilen ithalatın yüzde 95,5'i, Çin'den yapılan ithalatın yüzde 81,9'u ve Hindistan'dan yapılan ithalatın yüzde 81,4'ü DİR kapsamında yapıldı." ifadesini kullandı.

Yayan, Türk çelik sektörünün 60 milyon tonluk kapasitesinin yalnızca yüzde 62,7'sini kullanabildiği bir ortamda, ithalattaki bu hızlı artışın sektörde ciddi rahatsızlığa yol açtığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sektördeki kapasitenin verimli çalıştırılmasıyla elde edilecek karların, daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimini hedefleyen yatırımlara yönlendirilmesi ancak kontrolsüz ithalatın sınırlandırılmasıyla mümkün olabilir. Ticaret Bakanlığının maden, metal ve orman ürünlerine ilişkin yayımlanan genelgeyle, DİR kaynaklı dengesizlikleri azaltmak amacıyla bazı ürünlerde ihracatın yüzde 25'inin yurt içinden tedarik edilmesinin zorunlu kılınması, olumlu bir adım olarak değerlendirilmekte ve bu uygulamanın çelik ürünlerini kullanan tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilesinde fayda mülahaza edilmektedir. Cari dengenin kurulması, açıkların azaltılması ve mümkünse fazla verilmesi, Türk ekonomisi bakımından hayati önemdedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için sektörde DİR kapsamında ihracat taahhüdüyle ithalat gerçekleştiren kuruluşların girdi tedarikinde dışa bağımlılıklarının asgari seviyeye indirilmesi, büyük önem taşımaktadır."