TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 26 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 897 milyon dolar gerileyerek 87 milyar 24 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 19 Kasım'da 87 milyar 921 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar azalarak 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 258 milyon dolar azalışla 128 milyar 404 milyon dolardan 126 milyar 146 milyon dolara indi.