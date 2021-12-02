Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, kasım ayında 2,5 milyar dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Kasımda lider olan İstanbul otomotiv endüstrisi 594 milyon 826 bin dolarlık ihracata imza attı. Bursa, 588 milyon 945 bin dolarla ikinci ve Kocaeli 453 milyon 869 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Sakarya, 441 milyon 446 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, Ankara 123 milyon 839 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın kasım ayında 2020'nin kasım ayına göre İstanbul'un otomotiv ihracatı yüzde 14 ve Sakarya'nın yüzde 8 artarken, Bursa'nın yüzde 22, Kocaeli'nin yüzde 32 ve Ankara'nın da otomotiv ihracatı yüzde 18 azaldı.

Almanya ana ihracat kapısı olmaya devam ediyor

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar kasım ayında da Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen ay 393 milyon 336 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 291 milyon 174 bin dolarla Fransa ve 223 milyon 188 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

İtalya, 181 milyon 394 bin dolarla dördüncü ve İspanya da 156 milyon 640 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 111 milyon 756 bin dolar, Polonya'ya 97 milyon 876 bin dolar, Belçika'ya 76 milyon 542 bin dolar, İsrail'e 71 milyon 749 bin, Mısır'a 69 milyon 608 bin dolar ve Rusya Federasyonu'na 61 milyon 705 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Rusya Federasyonu'na ihracat yüzde 44 arttı

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'ya otomotiv ihracatında yüzde 12, ABD'ye yüzde 11, Mısır'a yüzde 31 ve Rusya Federasyonu'na yüzde 44'lük artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Fransa'ya otomotiv ihracatı yüzde 11, Birleşik Krallık'a yüzde 16, İtalya'ya yüzde 29 ve İspanya'ya yüzde 3 azaldı.