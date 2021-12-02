Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-30 Kasım döneminde 114 bin 778 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu ihracat karşılığında 733 milyon 534 bin 630 dolar döviz girdisi sağlandığı belirtilen açıklamada, dış satımın geçen sezonun aynı dönemiyle kıyaslandığında miktar bakımından yüzde 41,8, değer bakımından yüzde 32,2 arttığı kaydedildi.