Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.07.2024 22:26

TBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 67. Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Birliğin yeni dönem yönetim kurulu belli oldu.

TBB'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu

TBB açıklamasına göre, Birliğin 67. Genel Kurulu, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

Seçimli gerçekleştirilen toplantının kesin olmayan sonuçlarına göre TBB Yönetim Kurulu, "Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası"ndan oluştu.

TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine ise Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası seçildi.

Açıklamada, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekilinin yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda belirleneceği bildirildi.

ETİKETLER
Bankacılık
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Önümüzdeki aylar programın sonuçlarını çok daha iyi şekilde göreceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:59
Bakan Göktaş, Senegalli mevkidaşı Dieye ile görüştü
22:25
Bakan Kurum depremden etkilenen Adıyaman'da
22:12
Hamas: Ateşkes müzakerelerinde yeni gelişme olduğu yönünde bildirim almadık
22:33
Diyarbakır'da serinlemek için çaya giren 2 çocuk boğuldu
22:38
NATO'da Türkiye masadan eli güçlü kalktı
21:48
İsrail Savunma Bakanı: 7 Ekim'le alakalı Netanyahu dahil herkes soruşturulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldı
FOTO FOKUS
15 Temmuz kahramanlarından Özgür Gençer, Külliye önünde şehit oldu
15 Temmuz kahramanlarından Özgür Gençer, Külliye önünde şehit oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ