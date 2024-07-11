BYD, Manisa'da kuracağı fabrikada 8 ila 12 model üretecek

Çinli elektrikli otomobil devi BYD'nin Başkan Yardımcısı Stella Li, firmanın Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararını değerlendirdi.

Fabrikanın kurulacağı Manisa'yı ziyaret ettiklerini, devlet kurumlarından etkilendiklerini söyleyen Li, burada yerel bir Türk şirketi gibi olacaklarının altını çizdi.

Bu tesisi, en ileri teknolojiyi buraya getirecek en büyük üretim yerlerinden biri olacak şekilde inşa etmek istediklerini aktaran Li, Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından da inovasyon merkezi haline getireceklerini, bunların hepsinin tutku verici gelişmeler olduğunu söyledi.

"Türkiye, üretim merkezi kurma konusunda en üst noktada"

Türkiye'nin üretim konusundaki gücüne ve kaliteli iş gücüne de değinen Li, "Türkiye, AB ülkeleri içinde en büyük üçüncü otomobil üreticisi. Ülkede çok sayıda yüksek eğitimli Ar-Ge yeteneği bulunuyor. Türkiye, üretim merkezi kurma konusunda en üst noktada. Avrupa'yı ve çevredeki bölgeyi de kapsayacak şekilde çok sayıda otomobil ihraç etme şansımız olacak." dedi.

Fabrika 12 aydan kısa sürede inşa edilebilir

Yatırım takvimine ilişkin de konuşan Li, önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlayabileceklerini katardı.

Çin'deki gibi 12 aydan daha kısa sürede fabrikayı inşa edebileceklerini umduklarını kaydeden Li, yaklaşık 8 ila 12 farklı model arasında bir üretim üzerinde konuştuklarına dikkati çekti.

Li, yatırımın istihdama ve turizme de katkı sağlayacağına vurgu yaptı.