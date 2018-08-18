Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yollara düştü.

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Bedirhan Bayka, bayram tatiline dair açıklama yaptı. Bayka, "Bayram tatili süresince ortalama 2 milyar lira değerinde ekonomik hacim oluşmasını bekliyoruz.” dedi.

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve dalgalanma nedeniyle yurt dışı tatilini iptal edenlerin yurt içi tatiline yöneldiğini dile getiren Bayka, “Bu yıl zaten iç pazarda geçen yıla göre yüzde 30-40'a yakın bir artış söz konusuydu. Yerli turistin yurt dışından yurt içine dönmesiyle bu oranın daha da yukarılara çıktığını söyleyebiliriz." İfadelerini kullandı.

Kaynak: AA