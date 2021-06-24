Rus turizm sektöründe Türkiye'de tatile yönelik talep patlaması yaşanıyor.

Rusya'nın yanı sıra Doğu Avrupa ülkelerinden de turistler gelmeye başladı. Almanya, Polonya, Romanya, Çekya, Bulgaristan gibi ülkelerden Türk tatil noktalarına yoğun bir talep var.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, sektörün Rus turistlerin gelmesiyle canlandığını söyledi.

Sururi Çorabatır, İstanbul'dan Ege'ye, Karadeniz'den Doğu Anadolu Bölgesi'ne kadar her bölgede bir hareketlilik beklediklerini anlattı.

"Seyahate açlık var"

Geçen yıl salgın döneminde 3 milyon civarında Rus turistin Türkiye'ye geldiğini, bunların yaklaşık yarısının Antalya'yı tercih ettiğini vurgulayan Çorabatır, şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerinde seyahate bir açlık var. Vakaların düşmesi, aşılamanın artmasıyla seyahat sektöründe bir canlılık başladı. Geçen yıla göre daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Tabi rehavete kapılıp, tedbirleri de elden bırakmamamız gerekiyor."

İç pazarda bayram hareketliliği

Çorabatır, yabancı misafirlerin dışında iç pazarda da önemli bir canlanma yaşandığını söyledi.

Yoğunluğun kıyı bölgelerinde olduğunu ancak ülkenin her bölgesinde turizm hareketliliğinin hissedildiğini anlatan Çorabatır, "İç pazarda Kurban Bayramı'na yönelik ciddi bir rezervasyon var. İyi bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz. Kötü bir dönem geçiren sektörümüz, şu an umutlu. Sektörümüz sağlıklı ve güvenli bir şekilde yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlamaya hazır" dedi.

Sezonun uzaması bekleniyor

Sezonun geç başlaması nedeniyle rezervasyonların ileri tarihlere kaydığını vurgulayan Sururi Çorabatır, bu doğrultuda sezonun daha da uzayacağını anlattı.

Almanya'dan eylül ve ekimde daha fazla misafir beklediklerini, Rusya'dan turist akışının kış sezonunda da devam etmesini öngördüklerini vurgulayan Çorabatır, şunları söyledi:

"Sadece yaz döneminde değil, kışın da turist hareketliliği bekliyoruz. Potansiyele göre sezonun kasım, aralığa sarkması öngörülmekte. Turizmin kışın da devam etmesi Türk ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır. Çünkü turizm bugün yaklaşık 60 sektöre doğrudan bağlantılı. Ama burada önemli olan vaka sayılarının 5 binden aşağıya düşmesi, aşılamanın yüzde 70'in üstüne çıkması. Bu gerçekleştiği takdirde her alanda ekonomik canlılık sağlanacaktır."