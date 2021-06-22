Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırması ile birlikte Rus yolcular bugün Türkiye'ye gelmeye başladı.

Rusya'dan ilk uçak bu sabah Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Gün içinde Rusya'dan Antalya'ya 44 uçağın gelmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 13 bin turistin kente giriş yapacağı anlamına geliyor.

Rusya uçuş kısıtlamasını kaldırdı, ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi. Kente gün içinde 12 bin 200 Rus turistin gelmesi bekleniyor.https://t.co/6EprpR361H pic.twitter.com/6pHav6mQSK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 22, 2021

Geçen yıl ilk Rus turist kafilesi 10 Ağustos’ta Türkiye’ye gelmişti. Bu yıl Haziran ayında sezonun açılması turizmcilerin de yüzünü güldürdü.

Her yıl ortalama 5-7 milyon arası Rus turistin geldiği Türkiye'ye geçen yıl pandemi nedeniyle Rusya’dan yaklaşık 2 milyon turist gelebilmişti.

Bu yıl ise kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte yalnızca Antalya'ya günde ortalama 15-20 bin yolcuyla sezon sonunda 3 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.

Turizm diplomasisi sonuç verdi

Türkiye'de vaka sayılarının azalması ve aşılamanın hızlanmasıyla iki ülke arasında diplomasi trafiği yürütüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.

Türk heyeti, Rusya'da salgından sorumlu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova başkanlığındaki Rus heyetiyle görüştü.

Görüşmede, heyetlerin Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı uçuşların sürdürülmesi ve Rus turistlerin Türkiye'ye güvenli şekilde seyahat edebilmesi için alınması gereken önlemler ele alındı.

Rus yetkililer, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu yakından inceledi. Tam kapanma dönemi ve kademeli normalleşmenin etkileri olumlu anlamda tabloya da yansıdı. Tüm bu gelişmelerle birlikte bugün itibarıyla uçuşlar tekrar başladı.

Rus turistlerin gözde adresi Türkiye

Özellikle Ruslar için vazgeçilmez tatil merkezi olan Antalya'ya geçen yıl salgına rağmen gelen 3,5 milyon turistin 1,5 milyonunu Ruslar oluşturdu.

Kenti bu yılın ilk 4 ayında ziyaret eden 445 bin 671 yabancı turistin 296 bin 131'i de Rus oldu.

Antalya'da tatil için rezervasyon yaptıran Rus misafirler, uçuşlara yönelik kısıtlamanın uzatılmasıyla rezervasyonlarını iptal etmeyerek tarihleri erteledi.

Karardan tatilcilerin de olumsuz etkileneceğini belirten turizmciler, uçuşlara yönelik kısıtlamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyordu.