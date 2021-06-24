Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 749 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 76,6'ya yükseldi. Böylece kapasite kullanım oranı (KKO), son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1,1 puan artışla yüzde 76,3'e ulaştı.