Tarımsal kalkınma için kurulan TARPOL, 7 rapor hazırladı

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker başkanlığında 2023'ün ekim ayında çalışmalara başlayan TARPOL, 3 kurul ile gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, sulama sistemleri, beyaz et, kırmızı et sektörü gibi konuları içeren 25 başlıkta çözüm odaklı politikalar oluşturmayı amaçlıyor.

TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Konya'da katıldığı bir program sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ciddi bir tarımsal tarihe, kültüre ve entelektüel birikime sahip olduğunu söyledi.

Bu entelektüel birikimi, sermayeyi artırmak için kullanma hedefinde olduklarını belirten Eker, Mütevelli Heyeti, Bilimsel Danışma Kurulu ve Sektörel Danışma Kurulu isimli, içinde akademisyenlerin, üretici ve yetiştiricilerin bulunduğu 3 kurul ile çalıştıklarını ifade etti.

Tarım ve hayvancılığın ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Eker, "Bu 3 kurul ile sıcak meseleler, problemler ve uzun vadeli, orta vadeli meseleler, tarım sektörüyle, gıda güvenliğiyle ilgili meselelerde inceleme ve araştırmalar yapıyor, raporlar hazırlıyoruz. Bu raporlarımızı da Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Tarım Bakanımıza, ilgili diğer bakanlıklarımıza, Ekonomi ve Maliye bakanlıklarımıza aktarıyoruz." diye konuştu.

"100 milyona yakın data kullanmak suretiyle analizler yaptık"

Sürdürülebilir gıda güvenliği, hayvancılık, kırmızı et sektörü, beyaz et sektörü, küresel ısınma, iklim değişikliği, sulama ekonomisi, kent tarımı gibi 25 başlıkta çalışmalar yapıp raporlar hazırladıklarını ve ilgili kurumlara tarımsal politikalar için sunduklarını anlatan Eker, şöyle devam etti:

"7 ayrı rapor hazırlandı. Bunların bir kısmı acil meselelerle ilgili. Mesela kırmızı et sektörüyle ilgili rapor hazırlandı, birisi bu. Bunun dışında gıda güvenliğiyle, tarımsal üretimle ilgili, keza güvenilir gıdayla ilgili hazırladık. Toplumun gündeminde olan, tartışma konusu olan konularla ilgili kanaatlerimizi, bazen doğru bilinen yanlışları bazen yanlış bilinen doğruları ele alacak şekilde çalışıyoruz ve ilgili yerlere de aktarıyoruz."

Küresel ve ulusal düzeyde 100 milyona yakın veriyi analiz ettiklerini belirten Eker, "Karar vericilere, medya mensuplarına, ekonominin günlük işleriyle ilgili çalışanlara, akademisyenlere yönelik de TarpoVizyon adıyla, 'big data'yla, 100 milyona yakın data kullanmak suretiyle analizler yaptık. Türkiye'nin gerek makroekonomik verileri, bitkisel üretim, hayvansal üretimi, Türkiye'nin il il, 81 vilayetinin tarımsal üretim potansiyeli, bu üretim potansiyelinde en çok hangi ürünler kullanılıyor, üretiliyor, bunların piyasa durumu, pazar durumu gibi konuları, grafiklerle, dünyadaki mukayeseli örnekleriyle birlikte böyle bir sistem hazırladık, TarpoVizyon hazırladık. Bütün dünyayı inceliyoruz." ifadelerini kullandı.

Web tabanlı portal aracılığıyla sektörel veri ve analizlere kolayca erişim imkanı sağladıklarını dile getiren Eker, "Bununla mesela sahada yatırım yapan çiftçilere, üreticilere, yetiştiricilere, kendi ürünleriyle ilgili hem piyasa bilgileri hem dünyadaki gelişmelere hem dünyadaki verim, verimlilik durumuna dair bir TarpoVizyon da hazırladık, onu da kamuoyunun bilgisine sunduk." dedi.

Eker, sektör temsilcilerinin ve ilgililerin bu verilere internet üzerinden kolaylıkla ulaşabileceğini sözlerine ekledi.