Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildiren Yumaklı, paylaşımında "149 milyon 839 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, kırsal kalkınma yatırım desteği 148 milyon 767 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi 694 bin 88 lira, hububati, baklagil ve dane mısır fark ödemesi 333 bin 695 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 44 bin 217 lira oldu.