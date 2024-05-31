Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 30 milyon 54 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Toplamda 30 milyon 54 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. ???? pic.twitter.com/djYBcve9kg — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 31, 2024

Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 14 milyon 57 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 600 bin 200 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 5 milyon 904 bin 44 lira, mazot ve gübre desteği için 492 bin 756 lira ödeme gerçekleştirilecek.