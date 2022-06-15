Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisini artırırken dünyanın ortalama sıcaklığı sanayi devriminden bu yana 1,1 derece yükseldi.

Geçen yıl dünya çapında afetlerden kaynaklı 210 milyar dolar ekonomik kayıp yaşanırken, bunun yüzde 60'ını oluşturan 126 milyar dolarlık kısmı tarım sektöründe gerçekleşti.

Türkiye de su stresi yaşayan ülkeler arasında yer alırken, nüfus artışı ve iklim değişikliğiyle 2040'ta kişi başına düşen su miktarında yüzde 17 azalış bekleniyor.

İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına çalışılıyor

Bakanlık, son yıllarda iklim değişikliğine yönelik çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda, su kısıtı olan havzalarda, su tüketimi az ürünlere, daha yüksek destek sağlanırken, çevreyi koruyan tarımsal üretim yöntemlerine ağırlık veriliyor.

Verim kaybı yaşayan çiftçilere 2,6 milyar lira ödeme yapıldı

Son 10 yılda sağlanan destekler ve eğitim çalışmalarıyla iyi tarım üretim alanı 42 kat artışla 2,6 milyon dekara, organik tarım üretim alanı ise 2,5 kat artışla 3,9 milyon dekara çıkarıldı, iklimsel faktörlere bağlı olarak verim kaybı yaşayan çiftçilere 2,6 milyar lira ödeme yapıldı.

Sulama projelerinin tamamına yüzde 50 hibe sağlandı

Bakanlık tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve ilgili akademisyenlerle düzenlenen "İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı"nda alınan sonuçlar sahada adım adım uygulanıyor.

Çalıştay sürecinde, 2021'de Bakanlığa sunulan damla ve yağmurlama sulama projelerinin tamamına yüzde 50 hibe sağlandı.

2021-2027 dönemi için IPARD-Çevre Tedbiri'ne, yağmur hasadı, rüzgar perdesi, organik tarım, su ve rüzgar erozyonunu önleyen çevre dostu tarımsal uygulamalar dahil edilirken, bu uygulamalar için toplam 14 milyon euro hibe sağlanacak.

Bu kapsamda, Bakanlık öncülüğünde "Tarım Sektöründe İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı" oluşturulacak. İklim dostu tarımsal destekleme ve ekosistem odaklı gıda üretim modelleri hayata geçirilecek. Bu çerçevede Bolu'da örnek proje uygulamaya alındı.

Ayrıca, "Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Stratejisi" uygulanacak. Basınçlı modern sulama yöntemlerinin desteklenmesine ve yaygınlaştırılmasına devam edilecek.

"Uygulamalı Çiftçi Okulları Projesi" yaygınlaştırılacak

Tarımsal sulamada suyun tasarruflu kullanımının çiftçiye anlatılması amacıyla geliştirilen "Uygulamalı Çiftçi Okulları Projesi" ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra kuraklığa ve soğuğa toleranslı yeni tohum çeşitleri geliştirilecek ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerinin kullanım alanları artırılacak.