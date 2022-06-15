Bitcoin'i resmi ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke El Salvador, yüzlerce Bitcoin aldı.

Eylül 2021'den bu yana, Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğindeki El Salvador hükümeti, 103 milyon dolar değerinde 2 bin 301 bitcoin biriktirdi.

Kripto parada yaşanan arka arkaya sert düşüşlerle ülkenin birikimi şimdi, yaklaşık 51 milyon dolar değerinde.

Pazartesi günü, Bitcoin'in değeri 24 bin doların altına düşerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

Bununla birlikte, salı günü Bukele, kripto para birimine olan inancının azalmadığını öne sürdü.

El Salvador'un Maliye Bakanının, düşüşün ulusal bütçelerinin yalnızca küçük bir yüzdesini temsil ettiği yönündeki yorumuna tepki gösteren Bukele, "Bana daha fazla BTC almamız gerektiğini mi söylüyorsun?" dedi.