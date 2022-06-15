Küçük mavi penguen olarak da bilinen korora, Kuzey Adasının en kuzey bölgesinde bulunuyor.

Yeni Zelanda Koruma Dairesi, her gün yaklaşık 200 minik kuşun bölgenin sahillerine vurduğunu ve kitlesel ölümlerin yükselen okyanus sıcaklıklarından kaynaklandığını söyledi.

Okyanus, büyük ölçüde fosil yakıtların yanması nedeniyle, Dünya atmosferinde sıkışan aşırı ısının yüzde 90'ından fazlasını emiyor.

Korora nüfus sayıları, Yeni Zelanda'da deniz yüzeyi sıcaklıklarını ve kara rüzgarlarını artıran ve küçük penguenlerin yuva yapmasını ve beslenmesini zorlaştıran hava koşullarından da etkileniyor.

25 santim boyunda ve yaklaşık bir kilo ağırlığında olan korora, son on yılda önemli düşüş gösteren sayılarla, yok olma riski altında olarak sınıflandırıldı.