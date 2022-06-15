Milyarderler Endeksi hesaplarına göre, dünyanın en zenginleri sadece pazartesi günü 206 milyar dolar daha yoksullaştı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, serveti yılın başından bu yana 85,6 milyar dolar azalarak 10.2 milyar dolara düşerek en büyük kayıpları yaşadı.

Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk, 73,2 milyar dolara veda ederek para kaybı açısından ikinci sırada yer alıyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 65.3 milyar dolar kaybederken, Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in serveti 64,4 milyar dolar azaldı.

Louis Vuitton Moet Hennessy grup başkanı Bernard Arnault da bu yıl şimdiye kadar 56,8 milyar dolar kaybetti.

Rus milyarderlerin kasası bu kadar büyük kayıplara uğramadı ama yine de servetleri dibe vurdu.

Bloomberg'in tahminlerine göre NOVATEK başkanı Leonid Mikhelson 7.29 milyar dolar, Severstal'in sahibi Alexei Mordashov 7.4 milyar dolar ve eski Chelsea Futbol Kulübü sahibi Roman Abramovich 5.85 milyar dolar kaybetti.

Analistler, yükselen enflasyon ve faiz oranlarındaki artışların finansal piyasaları sarsması nedeniyle düşen servetin nedeni olarak ekonomik koşulları suçladı.