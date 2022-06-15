Rusya devlet medyası TASS'ın bölgesel kamu gözetim komisyonu başkanı Sergey Yazhan'a atıfta bulunarak yaptığı açıklamaya göre, hapisteki politikacı Aleksey Navalny, Vladimir Bölgesi'ndeki Melekhovo'da maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildi.

Yazhan, Salı günü TASS'a Navalny'nin hapishaneye geldiğini söyledi. Ancak Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, Twitter'da basında çıkan haberlere rağmen Navalny'nin ekibinin Melekhovo'ya transferine dair onay almadığını söyledi.

"Hapishane içinde hapishane"

Navalny, Mayıs ayında bir Telegram gönderisinde beklenen hamleden bahsetmişti. Melekhovo'da kendisini "hapishane içinde hapishane"nin beklediğini duyduğunu yazmıştı.

Vladimir bölgesi insan hakları komiseri Salı günü TASS'a hapishanenin iyi bir üne sahip olduğunu söyledi.

Navalny'nin Avukatı Olga Mikhailova CNN'e verdiği demeçte, "Yeni ceza davasındaki kararı yürürlüğe girdiğinde maksimum güvenlikli bir hapishaneye nakledildi, ancak hangisi olduğunu bilmiyoruz.Tam olarak nerede olduğu, bizim için bilinmiyor" dedi. Mikhailova, "Onu aramaya devam edeceğiz" diye sözlerine ekledi.