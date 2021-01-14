Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesi için birçok proje hayata geçiriliyor. Yapılan yatırımlar tek tek meyvesini verdi. Binlerce projenin üretildiği sektördeki destekler katbekat arttı.

Tarımsal destek bütçesi son 18 yılda katlanarak arttı. 2002 yılında 1,8 milyar lira olan destekleme bütçesi, 2019'da 17,4 milyar liraya, 2020'de 22 milyar liraya kadar yükseldi.

Verilen destekler karşılığını buldu. Tarımsal milli gelir 2002'de 37 milyar lira iken, 2020'de 278 milyara çıktı. Bu artışla tarımsal hasılada Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Bitkisel üretim 124 milyon tonla 2020'yi kapattı

Bitkisel üretim ve organik tarımda da yüzler güldü. Bitkisel üretim 2020 yılını 124 milyon tonla kapattı. Tohum üretim miktarı ise 18 yılda 145 binden 1 milyon 100 bine yükseldi.

Üretimde yakalanan başarı ihracata da olumlu yansıdı. 2002'de 3,7 milyar dolar olan tarımsal ihracat, 2019'da 5 kat artarak 18 milyar dolara ulaştı. Türkiye 203 ülkeye 2 bin 47 çeşit ürün ihraç etmenin gururunu yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Büyükbaş hayvanların sayısı 18,5 milyona yükseldi

Türkiye sadece tarımda dev adımlar atmadı. Hayvancılık sektöründe gerçekleştirdiği önemli projelerle adından söz ettirmeyi başardı. Yurdun birçok noktasında devlet destekli son teknoloji ile donatılmış dev çiftlikler Türkiye'nin gücüne de güç kattı.

2020'de bir önceki yıla göre, büyükbaş hayvan varlığı 800 bin artışla 18,5 milyona, küçükbaş hayvan varlığı ise 6,6 milyon artışla 55 milyona yükseldi. Bu sayılarla son 80 yılda görülen en büyük artış sağlanmış oldu.

Süt üretimi 23 milyon tona çıktı

Hayvan sayısındaki bu olumlu veriler, toplam kırmızı et üretimine de yansıdı. 2002'de 764 bin ton olan toplam kırmızı et üretimi, 2019 yılında 1,2 milyon tona yükseldi.

2002 yılında 8,4 milyon ton olan toplam süt üretimi ise, 2019'da 23 milyon tona kadar çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 hedeflerinde ise çıtayı daha da yükseltti. Bitkisel üretimin 139 milyon tona, büyükbaş hayvan sayısının 19,5 milyona, küçükbaş hayvan sayısının da 84 milyona çıkarılması hedefleniyor. Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi sayısı ise 23'ten 60'a çıkarılacak.

Haber: Volkan Yeşilyurt

Kamera: Faruk Ayaz