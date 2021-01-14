Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ocak 2021 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, bir önceki Bej Kitap raporunun yayımlandığı Aralık 2020'den bu yana çoğu Fed şubesinin ekonomik faaliyetin hafif şekilde arttığı ifade edildi.

Artan vakalar iyimserliği azaltıyor

Raporda, tüketici harcamalarına ilişkin raporlamaların karışık bir seyir izlediği belirtilerek bazı şubelerin COVID-19 vakalarındaki artış ve önlemlerin sıkılaşması nedeniyle perakende satış, eğlence ile konaklama hizmetlerine olan talebin azaldığı belirtildi.

Otomobil satışları zayıfladı

Geçen ay tatil sezonunda çevrim içi satışların yoğunlaştığına işaret edilen raporda, otomobil satışlarının bir miktar zayıfladığı, enerji sektöründeki faaliyetin ise salgının başlangıcından bu yana ilk kez arttığı ifade edildi.

Raporda, tedarik zincirinde yaşanan zorluklara rağmen neredeyse tüm bölgelerde üretim faaliyetlerinin toparlanmaya devam ettiği açıklandı.

Fed'in raporunda, "COVID-19 aşılarına ilişkin beklenti, 2021'deki büyüme için iyimserliği desteklese de bu iyimserlik, virüsün son zamanlarda yeniden canlanması ve kısa vadeli iş koşulları üzerindeki etkilerine dair endişelerle hafifledi" değerlendirmesi yapıldı.