Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,58 azalışla 443,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 719,00 lira, Cumhuriyet altını 2.942,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,58 düşüşle 443,40 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 443 lira 20 kuruşken satışı ise 443 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 714 lira satış fiyatı ise 719 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 13 Ocak 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: