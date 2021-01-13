Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,41 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4259, en yüksek 7,5184 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 10,4 azalışla 7,4572'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,4420'den işlem gördü.

Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 9,0905'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,1780'den satıldı.

13 Ocak güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: