Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 13 Ocak 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,41 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 13 Ocak güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,41 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,4259, en yüksek 7,5184 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 10,4 azalışla 7,4572'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,4420'den işlem gördü.
Avro/TL, aynı dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 9,0905'ten, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,1780'den satıldı.
13 Ocak güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
SALI
|
ÇARŞAMBA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,5060
|
7,5070
|
7,4160
|
7,4170
|
Avro
|
9,1130
|
9,1140
|
9,0200
|
9,0210
|
Sterlin
|
10,1680
|
10,2190
|
10,1180
|
10,1690
|
İsviçre Frangı
|
8,4080
|
8,4500
|
8,3340
|
8,3770
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,4760
|
7,5560
|
7,3860
|
7,4660
|
Avro
|
9,0730
|
9,1530
|
8,9800
|
9,0600
|
Sterlin
|
10,1080
|
10,3180
|
10,0580
|
10,2680