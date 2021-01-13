Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yatay seyirle açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
New York borsası, güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artışla 31.080,57 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.802,08 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 yükselişle 13.094,50 puandan işlem görmeye başladı.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.
Etiketler: ABD Ekonomisi
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