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Gündem
AA 03.05.2024 16:43

Bakan Bayraktar: Göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanları ile göl ve göletlere de güneş enerjisi santrallerinin kurulabileceğini bildirdi.

Bakan Bayraktar: Göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek
[Fotograf: AA]

Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yenilenebilir enerjide her yıl 5 bin megavatlık kurulu gücün devreye alınmasını hedeflediklerini kaydeden Bayraktar, "Güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgarda da 1500 megavatlık olacak şekilde önümüzdeki 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. Meclisimize sunulan kanun teklifini de bu bağlamda değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, söz konusu düzenlemeyle barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarına GES kurulabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece barajlara değil göllere ve göletlere de yüzer GES'ler yapılabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile meri kanun çerçevesinde kalan kıyı ve sahil şeritleri kapsam dışında olacak. Dünyada da benzer örnekleri olan bu uygulama, bizi her yıl 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji kurulu gücü hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak. EÜAŞ'ın işlettiği barajlardaki kullanılabilir rezervuar alanlarının belirli kısımlarına GES kurulması, kesintisiz, karbonsuz elektrik arzı anlamına geliyor. Bu da iklim değişikliği ile mücadelede ekonominin karbon fiyatlama yükünün azaltılmasına olumlu katkılar sunacaktır."

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde doğal gaz ticaretine de yer verildiğini belirten Bayraktar, "Ülkemizi doğal gazda bir ticaret merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda kanun teklifiyle hem yerli hem de ithal ettiğimiz doğal gazı ülkemizde sıvılaştırabileceğiz. Böylece doğal gazı LNG olarak doğrudan ve kolayca pazarlayabilmemizin önü açılacak. Kanun teklifiyle ayrıca verimlilik artırıcı projelere verdiğimiz destek üst limiti 15 milyon liraya çıkıyor." bilgisini paylaştı.

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